كشفت إذاعة «RFI» الفرنسية وصول عدد كبير من «المرتزقة السوريين» الذين أرسلهم نظام أردوغان إلى ليبيا عن طريق 4 رحلات جوية غير مسجلة. وقالت على موقعها الرسمي أمس (الأربعاء) إن مقاطع فيديو وثقت حضورهم في طرابلس. ونقلا عن مصادر بمطار معيتيقة الليبي، أفادت الإذاعة الفرنسية بحسب موقع «روسيا اليوم» أن شركة الخطوط الجوية الأفريقية الليبية وشركة الطيران «أجنحة الشام»، التي يملكها عبدالحكيم بلحاج المقيم بتركيا، نقلتا المقاتلين من تركيا إلى طرابلس، لدعم المليشيا الموالية لحكومة الوفاق.وأكدت أنه ما بين يومي الجمعة والأحد هبطت 4 طائرات في مطار معيتيقة، وأنزلت مقاتلين سوريين من الألوية الموالية لأنقرة.