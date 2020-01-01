أكد المستشار السياسي للرئيس اليمني ورئيس الوزراء السابق، الدكتور أحمد عبيد بن دغر أنه يجري حالياً على وضع اللمسات الأخيرة للبدء بتنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي جرى التوقيع عليه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

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وأوضح ابن دغر في سلسلة تغريدات على تويتر، اليوم (الأربعاء) قائلاً: ‏“نعكف جميعاً على وضع لمسات أخيرة لخطة تتضمن انسحابات متبادلة، وسحب السلاح الثقيل والمتوسط، وتعيين محافظ جديد لعدن ومدير أمن، وتمكين قوات الأمن من السيطرة الأمنية، خطة يمضي تنفيذها برعاية وتوجيهات من الرئيس، وقيادة المملكة، وقيادة الانتقالي “.