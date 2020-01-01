أكد المستشار السياسي للرئيس اليمني ورئيس الوزراء السابق، الدكتور أحمد عبيد بن دغر أنه يجري حالياً على وضع اللمسات الأخيرة للبدء بتنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي جرى التوقيع عليه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.
وأوضح ابن دغر في سلسلة تغريدات على تويتر، اليوم (الأربعاء) قائلاً: “نعكف جميعاً على وضع لمسات أخيرة لخطة تتضمن انسحابات متبادلة، وسحب السلاح الثقيل والمتوسط، وتعيين محافظ جديد لعدن ومدير أمن، وتمكين قوات الأمن من السيطرة الأمنية، خطة يمضي تنفيذها برعاية وتوجيهات من الرئيس، وقيادة المملكة، وقيادة الانتقالي“.
وأضاف : «هناك فرصة مواتية لتحقيق سلام في المناطق المحررة والبدء بتنفيذ بنود اتفاق الرياض»، مشدداً على أن «السلام يمثل الضرورة لوقف نزيف الدماء، وعودة الوئام بين الإخوة، سلام دائم وشامل يقوم على رفض الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة والحفاظ على اليمن موحدا وجمهوريا".