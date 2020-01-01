قتل 8 مدنيين على الأقل، بينهم أربعة أطفال، اليوم (الأربعاء)، في قصف صاروخي شنته قوات النظام السوري، أصاب مدرسة في محافظة إدلب، التي يسيطر عليها مسلحوا المعارضة في شمال غرب سورية.

وكثفت قوات النظام وحليفتها روسيا وتيرة الغارات على المنطقة الخاضعة بمعظمها لسيطرة المعارضة، رغم وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في أغسطس ودعوات الأمم المتحدة لخفض التصعيد.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربات صاروخية استهدفت بلدة سرمين في ريف إدلب الشرقي وسقطت على مدرسة ومناطق أخرى في البلدة.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس «قتل 8 مواطنين بينهم امرأتان و4 أطفال» مشيراً إلى أن جزءاً من المدرسة تم تجهيزه لاستقبال العائلات النازحة.