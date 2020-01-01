أكدت إذاعة «RFI» الفرنسية نقلا عن مصادر بمطار معيتيقة الليبي، وصول عدد كبير من «المرتزقة السوريين» إلى ليبيا عن طريق رحلات جوية غير مسجلة، وقالت على موقعها الرسمي اليوم (الأربعاء) إن «المعلومات بخصوص حضور مرتزقة سوريين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، تتواتر الواحدة تلو الأخرى»، بعد نشر مقاطع فيديو وثقت حضورهم في العاصمة طرابلس.

وأفادت الإذاعة الفرنسية بحسب موقع «روسيا اليوم» بأن شركة الخطوط الجوية الإفريقية الليبية وشركة الطيران «أجنحة الشام»، التي يملكها عبد الحكيم بلحاج المقيم بتركيا، قامتا بنقل هؤلاء المقاتلين من تركيا إلى طرابلس، بهدف دعم المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق.

وأشارت إلى أنه ما بين يوم الجمعة والأحد، هبطت 4 طائرات في مطار معيتيقة، وأنزلت مقاتلين سوريين من الألوية الموالية لأنقرة.

وكانت حكومة السراج نفت وجود مرتزقة سوريين على الأراضي الليبية، مؤكدة أن مقاطع الفيديو المتداولة تم تصويرها في مدينة الرقة السورية، إلا أن نشطاء في ليبيا دحضوا تلك المزاعم ونشروا صورا توثق مكان تصويرها، حيث قالوا إن المنطقة تقع قرب التكبالي بمنطقة صلاح الدين، على بعد 10 كيلومترات من وسط العاصمة طرابلس.

إلى ذلك، أكد مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، ماهر عبد الرحمن، في تصريح لإذاعة «RFI» الفرنسية، أن 500 مقاتل سوري حطوا بالتراب الليبي، مضيفا أن آخرين متواجدين في تركيا ينتظرون نقلهم إلى العاصمة طرابلس.