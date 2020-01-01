أفاد نائب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، عطاء الله سرتال، إن 100 صحيفة محلية في تركيا على الأقل تم إغلاقها خلال عام 2019.

واستعرض النائب التركي واقع العاملين في وسائل الإعلام التركية، مبيناً، وفقاً لموقع صحيفة «زمان» التركية المعارضة، أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت إلغاء البطاقات الإعلامية لـ3 آلاف و804 صحفيين، وأن العديد من الصحفيين تعرضوا للتهديد والاعتداء، متطرقاً إلى ارتفاع بطالة الصحفيين، بقوله: «معدلات البطالة في أوساط خريجي أقسام الصحافة بلغت 19.2 في المائة في عام 2016 و19.1 في المئة في عام 2017. وتشير البيانات المحدثة لعام 2018 الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية إلى تسجيل معدلات البطالة في الصحافة مستويات قياسية بنسبة بلغت 25 في المائة».

فيما استعرض مسبقاً الصحفي التركي باريش ياركاداش تقريراً حول الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين في تركيا، مؤكداً أنه بنهاية عام 2019، وصل عدد الصحفيين داخل سجون تركيا 150 صحافيا، وتوقيف 82 صحفيًا وحظر 60 خبرًا، وفصل نحو 170 صحفيا لأسباب مختلفة خلال العام، في حين تواصل حكومة الرئيس رجب أردوغان، هيمنتها على الصحف وقنوات التلفزيون والمواقع الإخبارية التركية، لتجنب أي انتقاد انتقادات ضد الرئيس والحزب الحاكم.