أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أن فرنسا تدين «بشدة» هجوم آلاف المتظاهرين المؤيدين لإيران أمس (الثلاثاء) على السفارة الأمريكية في بغداد، معربةً عن «تضامنها التام» مع الولايات المتحدة.

وصرحت الوزيرة من مضيق هرمز حيث قضت ليلة رأس السنة إلى جانب طاقم فرقاطة كوربيه الفرنسية «تدين فرنسا بشدة الهجمات ضد مواقع التحالف الدولي في العراق ومحاولات اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد»، وفق بيان نشر اليوم.

وكانت عناصر من مليشيا حزب الله العراقية حاولت اقتحام مقر السفارة الأمريكية في بغداد وسط تراخٍ أمني، مضرمين النيران عند إحدى بوابات مبنى السفارة في المنطقة الخضراء المحاصرة من قبلهم.

ويأتي هذا بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون في كتائب حزب الله العراقي، مساء الأحد، في ضربات جوية أمريكية استهدفت قواعد عسكرية تابعة للمليشيا.