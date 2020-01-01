أمرت قيادة هيئة الحشد الشعبي اليوم (الأربعاء) أنصارها بالانسحاب من أمام السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة العراقية (بغداد) بعد يوم من الاعتصام، لكن أحد الفصائل الموالية لإيران رفض ذلك.

ودعا الحشد في بيان وجهه إلى أنصاره إلى «الانسحاب احتراماً لقرار الحكومة العراقية التي أمرت بذلك وحفاظًا على هيبة الدولة»، مضيفا أنه «يقول للجماهير المتواجدين هناك إن رسالتكم وصلت». لكن مسؤولا رفيعا في كتائب حزب الله الفصيل الموالي لإيران أكد لـ(فرانس برس) رفضه الانسحاب والاستمرار في الاعتصام أمام السفارة.

في حين حلقت مروحيات أباتشي فوق السفارة الأمريكية، ضمن الإجراءات الأمنية التي تتخذها واشنطن لحماية بعثتها الدبلوماسية، بحسب موقع قناة «سكاي نيوز عربية».

وكانت حشود من المحتجين بينها قيادات موالية لإيران، تظاهرت أمس، احتجاجا على الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت قواعد تابعة لكتائب حزب الله العراقي، وأسفرت عن مقتل 25 مسلحا، وذلك ردا على مقتل جندي أمريكي.