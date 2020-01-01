تواصل مليشيا الحوثي انتهاكاتها في عدد من المحافظات المحررة، واقتحمت أمس (الثلاثاء) مبنى اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، كما فرضت مناهج ومقررات طائفية على عدد من الكليات بينها كلية الإعلام. وقال أعضاء في اتحاد أدباء ذمار، إن المليشيا اقتحمت مبنى الاتحاد واستولت عليه وحولته إلى ثكنة لمسلحيها، ولم يستبعد الأعضاء أن يتم نقل الأسرى والمختطفين إليه كما جرى في جامعة ذمار. من جانب آخر، فرضت المليشيا مقررات جديدة على طلاب الماجستير في كلية الإعلام وعدد من الكليات منها كلية الآداب، أبرزها مادة أطلق عليها (الإعلام الحربي، تاريخ اليمن المعاصر، والصراع العربي الإسرائيلي) في إطار خطتها لتدمير التعليم.من جهة أخرى، قتل القيادي الحوثي يحيى الحومي وثلاثة من مرافقيه في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني خلال الساعات الماضية بمحافظة الضالع. وأفاد مصدر عسكري بأن مليشيا الحوثي صعدت من هجماتها ومحاولات التسلل في جبهة باب غلق وشمالي الفاخر بمحافظة الضالع، موضحاً أن الجيش تمكن من رصد زحف المليشيا نحو حبيل العبدي ولكمة عثمان شمالي وغربي وتصدى لها بقوة.من جهة ثانية، اغتال مسلحون مجهولون أمس، القيادي في المقاومة الجنوبية ياسر المقرومي ومرافقه أكرم بن صرعوف وسط مديرية المحفد بمحافظة أبين التي كانت معقلاً رئيسياً لتنظيم «القاعدة» قبل تحريرها وفرار عناصر التنظيم نحو الجبال. وقالت مصادر أمنية وقبلية، إن عناصر مسلحة يرجح انتماؤها للقاعدة تستقل سيارة من نوع «دبل» اغتالت المقرومي وفرت نحو منطقة الخيالة.