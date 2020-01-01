تضاربت الأنباء أمس (الثلاثاء) حول عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، فأجواء الثنائي الشيعي تفيد بأننا أمام عملية جدية لتأليف الحكومة أكثر من أي وقت مضى. فيما اعتبرت مصادر القوات اللبنانية أن مسار عملية التأليف ليس مطمئناً خصوصاً لجهة توزيع الحقائب بين القوى السياسية نفسها، وبالتالي نحن أمام عملية ولادة للحكومة السابقة.من جهته، عبر الرئيس اللبناني ميشال عون عن تفاؤله بإمكانية الخروج من الأزمة بتشكيل الحكومة الجديدة في الأيام القليلة القادمة. وقال عون أمس (الثلاثاء)، أمام مجموعة من الضباط المتقاعدين: «إننا نبذل كل جهودنا لتذليل الصعوبات، وما نفعله اليوم هو جمع الشمل السياسي لتأليف حكومة فعّالة تخاطب المجتمع الدولي الذي يريد مساعدتنا».في غضون ذلك، رد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري على منتقديه وتحديداً رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بقوله في تغريدة على حسابه في «تويتر» أمس: «فعلاً الأقنعة سقطت واللعبة انكشفت.. في ناس عندها عمى ألوان بالسياسة ونظرها مروكب على اللون الأزرق.. رافضين يفوتو عالحكومة من الباب وراكضين يفوتو من الشباك. مشاكلكن ما تحلوها على ظهر غيركن. خلصنا بقى».