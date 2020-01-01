ندد الرئيس العراقي برهم صالح بمحاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، مبينًا أن التعرض إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق يعد ضربًا لمصالح العراق وسمعته الدولية.

وقال صالح في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية اليوم (الثلاثاء): «إن محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد يعد تجاوزًا للسياقات والاتفاقات الدولية الملزمة للحكومة العراقية»، مشيرًا إلى أن واجب القوات الأمنية حماية البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية والمصالح العامة والخاصة.

واضاف" نؤكد على بلاغ القائد العام للقوات المسلحة بأن أي اعتداء أو تحرش بالسفارات والممثليات الأجنبية هو فعل ستمنعه القوات الأمنية بصرامة، وسيعاقب عليه القانون بأشد العقوبات، مبينًا أن الاحتجاج السلمي حق مشروع ومكفول حسب الدستور، لكن التعرض إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق يعد ضربًا لمصالح العراق وسمعته الدولية بوصفها دولة ذات سيادة تحترم تعهداتها واتفاقاتها وتحمي البعثات الدبلوماسية داخل حدودها. فهذا استهداف للعراق وسيادته ودولته قبل أن يكون استهدافًا لأي طرف آخر.