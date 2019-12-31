أشاد المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م مايكل لينك، بقرار المحكمة الجنائية الدولية النظر في إمكانية الشروع بتحقيق جنائي رسمي في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في فلسطين، واصفًا إياها بالخطوة المهمّة إلى الأمام في السعي لتحقيق المساءلة في العقود الخمسة من الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد لينك، في بيان صادر اليوم (الثلاثاء) بأن المساءلة كانت الحلقة المفقودة في العمل خلال فترة 52 عامًا من الاحتلال، مؤكدًا أنه خلال الأعوام الماضية، تبنى المجتمع الدولي مئات القرارات عبر الأمم المتحدة، التي تدين مختلف سمات الاحتلال الإسرائيلي المتجذر في الأرض الفلسطينية، إلا أنه نادرًا ماجُمعت الانتقاد بالتبعات والآن أخيرًا نرى المساءلة تلوح في الأفق.