أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن وزارته قررت إرسال قوات إضافية إلى سفارة واشنطن في العاصمة العراقية بغداد لضمان حمايتها، معلناً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين الأمريكيين هناك.

وقال إسبر، في بيان صدر عنه اليوم (الثلاثاء): «اتخذنا إجراءات مناسبة لتعزيز الحماية وضمان أمن المواطنين والعسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين في العراق».

وفي ذات السياق أعلن الناطق باسم الخارجية الأمريكية أن «الموظفين الأمريكيين سالمون ولم يحدث أي اختراق»، مؤكداً «عدم وجود أي توجّه لإخلاء السفارة في بغداد».

وأكد الناطق أن السفير الأمريكي مات تيولر في بغداد والذي يتواجد خارج أراضي العراق في «رحلة شخصية»، وسيعود إلى مقر عمله.