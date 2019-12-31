أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه يتوقع من الحكومة العراقية أن تستخدم قواتها لحماية السفارة الأمريكية في بغداد بعد أن اخترق محتجون البوابة الرئيسية للسفارة.

وكتب على موقع تويتر، اليوم (الثلاثاء): «ننتظر من العراق استخدام قواته لحماية السفارة، وأبلغناه بذلك».

واخترق محتجون بوابة السفارة صباح اليوم احتجاجاً على ضربات أمريكية جوية على العراق استهدفت فصيلاً موالياً لإيران، وأدت إلى مقتل 25 مقاتلاً، وهتفوا «الموت لأمريكا».

وهذه أول مرة منذ سنوات يتمكن فيها محتجون من الوصول إلى السفارة التي تحميها سلسلة من الحواجز في المنطقة الخضراء المشددة الحراسة.