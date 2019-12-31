اعترف رئيس النظام الإيراني حسن روحاني بأن بلاده خسرت 200 مليار دولار بسبب العقوبات الأمريكية، وعدم تمكنها من إدخال عائدات النفط والعملة الصعبة خلال العامين الماضيين. ووفقا لوكالة «إيسنا» الإيرانية، أكد روحاني، في كلمة اليوم (الثلاثاء)، أن هذا المبلغ يشمل عائدات بيع النفط واعتمادات خارجية بمبلغ 100 مليار دولار أخرى. وأقر بتأثير العقوبات وسياسة الضغوط القصوى الأمريكية، معلقا: «نواجه حاليا أسوأ أنواع العقوبات، والمرء لا يستطيع الاستمرار دون الماء والطعام مهما كان قويا».تزامن ذلك مع تهديد الأطراف الأوروبية بالانسحاب من الاتفاق النووي في ظل تهديدات طهران بمواصلة انتهاكاتها وتقليص التزاماتها وزيادة تخصيب اليورانيوم والأنشطة الحساسة.وكشفت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي الجديدة أورسولا فون دير لين، التي تم تعيينها قبل أقل من شهر، أن إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني أصبح صعبا جدا.ومنذ أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق من جانب واحد في مطلع مايو من العام الماضي وأعادت فرض العقوبات، يواجه الاقتصاد الإيراني انهيارا متسارعا. وتريد واشنطن إجبار إيران على التفاوض بشأن اتفاق أوسع يشمل أنشطتها النووية وبرنامج الصواريخ الباليستية وتدخلاتها الإقليمية.