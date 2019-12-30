اتّهمت الإدارة الأمريكية اليوم (الإثنين) السلطات العراقية بأنها لم تبذل الجهود اللازمة من أجل «حماية» مصالح الولايات المتحدة، وذلك غداة ضربات أمريكية أثارت موجة تنديد في العراق.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية للصحافيين في واشنطن: «لقد حذّرنا الحكومة العراقية مراراً وتشاركنا معها المعلومات لمحاولة العمل معها للاضطلاع بمسؤوليتها عن حمايتنا بصفتنا ضيوفاً».

وذكّر المسؤول بأن الجيش الأمريكي والدبلوماسيين الأمريكيين يتواجدون في العراق «بدعوة من الحكومة العراقية».

وأكد أن «من مسؤوليتها (الحكومة العراقية) وواجبها أن تحمينا. وهي لم تتّخذ الخطوات المناسبة لذلك».

ومنذ 28 أكتوبر، سجّل 11 هجوماً على قواعد عسكرية عراقية تضم جنوداً أو دبلوماسيين أمريكيين، وصولاً إلى استهداف السفارة الأمريكية الواقعة في المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً في بغداد.