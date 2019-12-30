نقلت قناة العربية عن الخارجية الأمريكية تأكيدها بأن عقوبات جديدة ستصدر قريباً ضد إيران. يأتي ذلك فيما أكد المبعوث الأمريكي لإيران، برايان هوك، في إيجاز عبر الهاتف مع الصحافيين، اليوم (الإثنين)، أن هدف الضربات الأمريكية لحزب الله العراقي في العراق وسور ية، أمس (الأحد)، كان «لاستعادة القدرات الرادعة للولايات المتحدة ضد العدوان الإيراني».

واتهم هوك كتائب حزب الله العراقي بالتعدي على السيادة العراقية.

مضيفاً بأن «الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، كان صبوراً»، وأن «آخر ما نسعى إليه هو الصراع في الشرق الأوسط».

إلى ذلك، أوضح ديفيد شنكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، لشؤون الشرق الأدنى، أن «الأهداف المقصوفة في سورية أمس كانت أهم من مثيلتها في العراق».

ووصف شنكر الضربات الأمريكية بأنها «جادة»، مضيفاً: لا نريد تصعيداً، ولكن الإيرانيين فسروا ضبط النفس الأمريكي بالضعف.