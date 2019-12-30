أعلنت رئيسة بوليفيا بالوكالة جانين آنييز، اليوم (الإثنين)، طرد سفيرة المكسيك ودبلوماسيين إسبانيين، فيما قررت إسبانيا طرد ثلاثة دبلوماسيين بوليفيين، في تصعيد لخلاف دبلوماسي سابق، بسبب محاولة مفترضة لتهريب مسؤول حكومي بوليفي سابق.

وقالت الرئيسة: «قررت الحكومة الدستورية التي اترأسها اعتبار سفيرة المكسيك في بوليفيا ماريا تيريزا ميركادو والقائمة بالأعمال الإسبانية كريستينا بوريغويرو، والقنصل الإسباني الفارو فيرنانديز، أشخاصاً غير مرغوب فيهم».

بدورها أعلنت الحكومة الإسبانية اعتبار ثلاثة دبلوماسيين بوليفيين «أشخاصاً غير مرغوب بهم».

ودانت وزارة الخارجية المكسيكية القرار «السياسي» وقالت انها أمرت ميركادو بالعودة إلى البلاد.

ويأتي القرار بعدما اتهمت بوليفيا موظفي السفارة الإسبانية بمحاولة الدخول خلسة وبشكل سري إلى الممثلية الدبلوماسية المكسيكية في العاصمة لاباز مع مجموعة من الرجال الملثمين لاخراج مساعد سابق للرئيس السابق ايفو موراليس مطلوب لدى السلطات، وهو ما نفته مدريد.