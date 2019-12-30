واصل النظام الإيراني تهديده لسلامة وأمن الملاحة الدولية، حيث احتجز الحرس الثوري ناقلة نفط واعتقلت طاقمها المؤلف من 16 ماليزياً، اليوم (الإثنين).

وذكر موقع هيئة إذاعة وتلفزيون «إيريب» الرسمي، أن الحرس الثوري الإيراني صادر 1,3 مليون لتر من «وقود» السفينة التي لم يسمها، على بعد 15 ميلاً بحرياً من جزيرة أبو موسى الإماراتية التي تحتلها إيران.

ونقل التلفزيون عن الجنرال علي عظماي قائد بحرية الحرس الثوري أنه «تم اعتقال طاقم السفينة وهم 16 ماليزياً».

وفي سبتمبر صادرت إيران قارباً واعتقلت طاقمه وهم 12 فيليبينياً عند مضيق هرمز، كما احتجزت «ناقلة نفط اجنبية» في 14 يوليو.