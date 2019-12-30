أعلنت الحكومة العراقية اليوم (الإثنين) أن الضربات الجوية الأمريكية على قواعد فصيل موال لإيران مساء أمس (الأحد) على الحدود العراقية-السورية والتي أوقعت 25 قتيلاً على الأقل تدفعها إلى «مراجعة العلاقة» مع الولايات المتحدة.

وجاء في بيان للمجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي الذي عقد اجتماعاً طارئاً لدرس تداعيات الهجوم الذي شنته واشنطن أن «القوات الأمريكية اعتمدت على استنتاجاتها الخاصة وأولوياتها السياسية، وليس الأولويات كما يراها العراق حكومة وشعباً».

وأعلنت واشنطن انها استهدفت أمس عدة قواعد لكتائب حزب الله العراقي (الفصيل الموال لإيران) لوقف سلسلة هجمات صاروخية شنها الحزب، استهدفت جنودها ودبلوماسييها 11 مرة في الشهرين الماضيين.