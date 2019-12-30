أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اليمنية اليوم (الاثنين) رصدها نحو 10.509 انتهاكات في محافظة الضالع جنوب اليمن خلال الفترة من 8 أغسطس 2015 وحتى 10 ديسمبر من العام الحالي.

وقالت الشبكة في تقرير لها إن فريقها الميداني تأكد من مقتل 453 مدنيا بينهم 23 امرأة، و17



اً توزعت على مديرية دمت وجبن ومنطقة مريس والفاخر ومديرية قعطبة، فيما أصيب 1624 مدنيا بينهم 62 طفلا، و42 إمرأة.

واتهمت الشبكة مليشيا الحوثي باختطاف 1032 مدنيا ولا يزال 244 مختطفا في السجون حتى اليوم أغلبهم تم نقلهم إلى محافظتي إب وذمار، مؤكدة أن 25 مختطفا تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة.

وأشار التقرير إلى أن الفريق رصد تعرض 2015 منشأة خاصة للتدمير منها تفجير 27 منزلاً، و312 عملية اقتحام وتفتيش، وحالتا حرق بمادة البنزين و202 عملية اقتحام ونهب، و178 عملية نهب واحتلال، كما تعرضت 548 منشأة للتدمير الجزئي، و12 عملية قصف نتح عنه حريق، و148 عملية قصف نتج عنه تدمير كلي، و563 قصف ونهب واحتلال، إضافة إلى تفجير 3 جسور عامة وإغلاق 20 مقراً لمنظمات وجمعيات خيرية.

ولفت التقرير إلى توثيق 363 انتهاكا ونهبا طالت الممتلكات الخاصة للمدنيين، مشيرا إلى أن المليشيا هجرت قسراً 4800 أسرة، كما أغلقت 9 مدارس تعليمية وعطلت الدراسة فيها وحولتها إلى مراكز إيواء للنازحين والمشردين، كما حولت مدرستين إلى ثكنتين عسكريتين للمليشيا وأغلقت 4 مدارس أهلية أخرى.

وأفاد الفريق بأنه رصد تجنيد 200 طفل في تلك المحافظة والزج بهم في جبهات القتال.

وفي ما يخص انتهاكات حرية الفكر ودور العبادة، أكد التقرير 13 حالة انتهاك، منها عمليتا احتلال لكل من دار القرآن والعلوم الشرعية بدمت وتحويلها إلى سجن وثكنة عسكرية للمليشيات، إضافة إلى احتلال دار عفراء للبنات، و5 حالات اعتقال خطباء و6 حالات فرض أئمة وخطباء من عناصر مليشيات الحوثي، كما فرضت المليشيا 9 نقاط تفتيش عسكرية على جميع مداخل ومخارج مديريات دمت وجبن وقعطبة.