نجحت قوات الجيش المصري، بالتعاون مع الشرطة المدنية، خلال عام 2019، في إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية لـ30 ألف فرد من جنسيات مختلفة، وضبط كميات من المواد المخدرة بأنواعها المختلفة، بإجمالي وزن 48 طناً ونصف، و300 ألف قرص للعقاقير المخدرة و373 فدان من الزراعات المخدرة، إضافة إلى 3 أطنان من البذور التي تستخدم في أغراض زراعة المواد المخدرة.

وأضافت التقارير الأمنية المصرية بمناسبة انتهاء العام، أن القوات نجحت في ضبط 836 عربة و13 «لودر» و24 دراجة بخارية، تستخدم في تهريب البضائع بعيداً عن الرسوم الجمركية، فضلاً عن ضبط 241 جهازا للتنقيب عن المعادن، و40 طناً للحجارة المخلوطة بخام الذهب، و304 آلاف عبوة أدوية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، و60 جهازا للاتصال عبر الأقمار الصناعية، و1.2 مليون قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتواؤها على مواد مسرطنة، وضبط مبالغ مالية بحوزة المهربين بما يوازي مبلغ مليون جنيه مصري.

وأكدت التقارير أن ذلك يأتي فى إطار إجهاض كل المخططات التي تستهدف تقويض استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري والاقتصاد، مشددة على درء كل المخاطر التي يحاول المهربون والخارجون على القانون إلحاقها بالبلاد، وتأمين الحدود الإستراتيجية لمواجهة أي خروج عن القانون.