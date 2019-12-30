قتل شخصان على الأقل وأصيب ثالث بجروح بالغة أمس الأحد عقب إطلاق نار على كنيسة في مدينة فورت وورث.وذكرت وسائل إعلام محلية بولاية تكساس الأمريكية أن الحادثة وقعت بكنيسة وست فريواي أوف كرايست بضاحية وايت سيتلمنت.وحسب صحيفة دالاس مورننج نيوز نقلا عن متحدثة باسم خدمة الطوارئ المحلية أن شخصا قتل في موقع الحادث وتوفي الآخر خلال نقله للمستشفى.وأبلغ شاهد محطة تلفزيون محلية أن رجلا مسلحا فتح النار على مجموعة من الحاضرين قبل أن يطلق أحدهم النار عليه.وذكرت محطة CBS أن السلطات تعتقد أن المهاجم هو أحد الثلاثة الذين اصيبوا بالرصاص لكنها لم تتأكد بعد ما إذا كان قد قتل أم أصيب.