وصف مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض روبرت أوبراين اليوم (الأحد) الوضع بين بلاده وكوريا الشمالية بـ«المقلق»، وقال لشبكة (إيه.بي.سي)، إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الإجراءات التي تتخذها كوريا الشمالية وترى أن الوضع هناك مقلق لكن خطوط التواصل مفتوحة بين البلدين. وأضاف أوبراين أن واشنطن تريد إلزام زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون بتعهداته إزاء نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إنه يأمل أن تكون الهدية التي هددت كوريا الشمالية بتقديمها في عيد الميلاد زهرية وليس تجربة صاروخية جديدة يمكن أن تشعل التوترات العالمية بسبب برنامجها النووي.وهدد زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون بتقديم «هدية» لم يحددها، ويمكن أن تكون تجربة لصاروخ نووي، في حال لم تقدم الولايات المتحدة تنازلات في المحادثات النووية بنهاية العام.