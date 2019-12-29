اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، المرشد الإيراني علي خامنئي بأنه «قاتل»، وقال بومبيو في تغريدة على «تويتر» مساء أمس الأول: «من حق الشعب الإيراني أن يبكي 1500 ضحية ذبحهم خامنئي خلال المظاهرات». وأكد أن النظام الإيراني يخشى مواطنيه ولجأ مجدداً إلى العنف وقطع الإنترنت لمنع إحياء ذكرى من قتلوا.وذكرت وكالة إيلنا الإيرانية، أن شبكة الإنترنت قطعت في محافظات عدة قبل توجيه دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإحياء ذكرى الضحايا بمناسبة مرور شهر على الاحتجاجات. وكان 3 مسؤولين في الداخلية الإيرانية، كشفوا أن نحو 1500 شخص قتلوا خلال الاحتجاجات، فيما أعلنت 3 مصادر على صلة وثيقة بمقربين من المرشد لوكالة «رويترز» في تحقيق استقصائي، أن خامنئي نفد صبره وأمر بفعل كل ما يلزم لإنهاء الاحتجاجات.من جهته، حذر القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي توماس مودلي، من تنفيذ طهران أعمالا استفزازية في مضيق هرمز وأماكن أخرى في المنطقة في المستقبل. وقال في مقابلة مع رويترز مساء (الجمعة): «أعتقد أنهم سيواصلون القيام بأعمال استفزازية هناك... وأنهم سيتحينون كل فرصة ليفعلوا ذلك».وأضاف «ليس هناك ما يؤشر على أن هناك تغيرا في توجه القيادة الإيرانية، ينبئ بأنهم سيتوقفون عما كانوا يفعلونه... إلا إذا تغير النظام هناك».وكان مسؤول رفيع في وزارة الدفاع (البنتاغون) حذر مطلع ديسمبر من وجود مؤشرات على احتمال وقوع عدوان إيراني قريباً. يذكر أن وزارة الدفاع كانت أرسلت نحو 14 ألف جندي إضافي إلى المنطقة لردع إيران منذ مايو بما يشمل حاملة طائرات.