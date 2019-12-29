قتل 90 شخصاً على الأقل وجرح العشرات في انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة الصومالية مقديشو أمس (السبت)، بحسب إحصاء منظمة دولية، إلا أن مدير خدمة «آمن» للإسعاف عبدالقادر عبدالرحمن حجي، قال إن «عدد الضحايا الذي تم التأكد منه بلغ 76 قتيلاً و70 جريحاً، مرجحا ارتفاع عدد القتلى».ووقع الانفجار في منطقة مكتظة تشهد ازدحاماً مرورياً عادة جرّاء وجود نقطة تفتيش ومكتب لتحصيل الضرائب، ووصف الضابط في الشرطة إبراهيم محمد الانفجار بأنه كان «مدمّراً». وأعلن رئيس بلدية مقديشو عمر محمود أن العدد الدقيق للقتلى لم يتضح بعد، لكنه أشار إلى أن نحو 90 شخصاً أصيبوا بجروح، وأكد أن معظم القتلى طلاب جامعة أبرياء وغيرهم من المدنيين. ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم القاعدة غالباً ما تنفذ مثل هذه الهجمات. وكانت الحركة الإرهابية قد طردت من مقديشو قبل عدة سنوات، لكنها تواصل استهداف نقاط بارزة مثل نقاط التفتيش والفنادق في المدينة الساحلية.ويعد هذا التفجير أحد أكثر الهجمات دموية في مقديشو في الفترة الأخيرة، إذ أفاد النقيب محمد حسين بأن الانفجار استهدف مركزاً لتحصيل الضرائب خلال ساعة الذروة الصباحية بينما تعود الصومال إلى العمل بعد عطلة نهاية الأسبوع.وأضاف حسين أن من بينهم أطفالاً والعديد من طلاب الجامعة الذين كانوا يستقلون حافلة.فيما أظهرت صور من موقع الانفجار هياكل مركبات مدمرة، وارتفع عمود أسود كبير من الدخان فوق العاصمة.