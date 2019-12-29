كشف رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر نبيل فاضل، وجود أكثر 310 نساء مختطفات في سجون مليشيا الحوثي في صنعاء. وقال فاضل لـ«عكاظ» أمس (السبت)، إن مدير عام البحث الجنائي المعين من الحوثيين سلطان زابن ومساعده حسين بتران وقيادات أخرى يتولون عمليات تعذيب النساء في 3 مبان سرية في حي حدة بالعاصمة، مؤكدا أنه تم التأكد من وجود 310 سيدات، فيما توجد المئات في سجون سرية للأمن السياسي والقومي والوقائي لم نستطع الوصول إليهن.وأضاف أن المليشيا نقلت عددا من المختطفات إلى السجن المركزي بعد افتضاح أمرها، ثم إلى النيابات والمحاكم التي قررت الإفراج عنهن لعدم وجود مسوغ قانوني لاحتجازهن، إلا أن الحوثيين رفضوا إطلاقهن إلا بمقابل مالي. وكشف فاضل أن مدير البحث الجنائي استطاع خلال فترة وجيزة شراء منزل في وسط صنعاء بمبلغ يتجاوز أكثر من مليون ريال سعودي، وعدد السيارات من مكاسب الاتجار بالمختطفات.وعرضت المنظمة وثائق وشهادات لقيادات حوثية أبرزهم البرلماني وزير الصناعة السابق في حكومة الانقلاب عبده بشر الذي أكد وجود سجون سرية ووحشية للنساء تفوق ما حدث في سجن أبو غريب ، كما عرضت وثيقة للنائب العام الحوثي يوجه اتهاما للقيادات الحوثية «زابن، بتران، محمد الحيمي، وأحمد الحامس» بتشكيل عصابات مسلحة والاعتداء على وكيل النيابة المكلف بالتحقق من وجود سجون سرية للنساء . وأعلنت النيابة أن المتهم الأول يعمل مدير عام البحث الجنائي، فيما البقية يعملون في وزارة الداخلية الحوثية.