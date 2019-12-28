خرج اجتماع الرياض للمعارضة السورية بانتخاب الممثلين الـ 8 المستقلين في هيئة التفاوض، اليوم (السبت)، وهم: هند مجلي، منى أسعد، صبيحة خليل، يسرى الشيخ، مهند الكاطع، بسام العيسمي، نبراس الفاضل، وعبدالباسط الطويل. وأنهى المجتمعون التصويت على قائمتين، الأولى مؤلفة من 8 أشخاص لاختيار ممثلين للهيئة العامة للتفاوض، وترشح لهذه القائمة 17 معارضا مستقلا ممن حضروا الاجتماع، إضافة إلى قائمة أخرى لاختيار الأمانة العامة للمستقلين من 13 شخصية معارضة تعد مرجعية للمستقلين، وترشح لها 21 شخصا. في غضون ذلك، اعترفت طهران بمقتل أحد أبرز قيادات المليشيا في سورية، إذ أكدت وكالات أنباء إيرانية مقتل قائد «لواء فاطميون» الأفغاني محمد جعفر الحسيني الملقب بـ «أبو زينب»، إثر معاناته من جروح خطيرة تعرض لها منذ إصابته بصاروخ قبل عامين. والتحق الحسيني بالقتال في سورية إلى جانب المقاتلين الإيرانيين قبل تشكيل «لواء فاطميون»، وانضم إلى اللواء منذ تشكيله. من جهة أخرى، صوتت الأمم المتحدة، أمس الأول، بأغلبية ساحقة، ضد مشروع قرار روسي بشأن الآلية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سورية منذ 2011. وجرى التصويت على مشروع القرار الذي قدمته روسيا في اللجنة الخامسة المعنية بالمسؤوليات المتصلة بقضايا الإدارة والميزانية للمنظمة الدولية بنيويورك، ولم يحصل مشروع القرار سوى على موافقة 18 دولة، فيما عارضته 88، وامتنعت 47 أخرى عن التصويت.