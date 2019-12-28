تجمع عشرات الأشخاص في بيروت اليوم (السبت) أمام منزل رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، حيث طالبوا باستقالته وذلك بعد مرور عشرة أيام على اختياره لهذا المنصب.

ويعيش لبنان منذ 17 أكتوبر على وقع حراك شعبي غير مسبوق ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وبالمسؤولية عن تدهور الوضع الاقتصادي، أدى إلى استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري.

وبعد أسابيع من التظاهرات والمباحثات بين الأحزاب المشاركة في الحكم، اختير الأستاذ الجامعي ووزير التربية الأسبق حسان دياب في 19 ديسمبر ليشكل حكومة جديدة.

ووعد دياب فور تسميته بتشكيل حكومة تضم أخصائيين مستقلين خلال ستة أسابيع، آملاً في تلبية تطلعات الشارع.