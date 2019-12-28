توقف الإنتاج في حقل الناصرية النفطي في جنوب العراق اليوم (السبت) بعدما قطع متظاهرون ضد الحكومة إمكانية الوصول إليه، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية وأخرى نفطية.

وهذه المرة الأولى التي يتوقف فيها الإنتاج في حقل نفطي منذ بدء التظاهرات غير المسبوقة المناهضة للحكومة في الأول من أكتوبر.

ويصل إنتاج حقل الناصرية الواقع على مسافة نحو 300 كيلومتر جنوب بغداد إلى 100 ألف برميل في اليوم عادة.

وتوقف الإنتاج حين قام متظاهرون بقطع الطرق المؤدية إلى الحقل النفطي مطالبين بوظائف، وفق ما أفادت مصادر في الشرطة. وأكدت مصادر نفطية محلية وقف الإنتاج، فيما رأى خبراء أن ذلك لن يكون له تأثير كبير على الانتاج والصادرات العراقية إن لم يستمر طويلا.

ولفت مسؤولون إلى أن المباني الإدارية التابعة للشركة الوطنية المشغلة للحقل مغلقة منذ 50 يوما في سياق حملة العصيان المدني التي تشل جزئا كبيرا من جنوب العراق.

والعراق خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، ويصدر نحو 3.4 مليون برميل يومياً من ميناء البصرة.

وتعتمد الحكومة بشكل كامل تقريباً على عائدات النفط التي تشكل 90% من ميزانية البلاد، فيما أشار محللون إلى أن أي ضربة للصادرات قد تكون «كارثية» على البلاد.