عيّن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم (السبت) عبدالعزيز جراد رئيساً للوزراء، وفق ما جاء في بيان رئاسي نقله التلفزيون الرسمي.

وقال البيان إن جراد، الأستاذ في العلوم السياسية، «كُلف بتشكيل حكومة جديدة» خلفا لصبري بوقدوم، وزير الخارجية الذي عُيّن رئيساً للوزراء بالنيابة بعد استقالة نور الدين بدوي في 19 ديسمبر، في يوم تسلم تبون مسؤولياته على رأس البلاد.

وكان الرئيس تبون قد تسلم مقاليد الحكم في 19 ديسمبر الجاري عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في 12 ديسمبر، بعدما حصل على 58.13% من الأصوات المعبر عنها.