ارتفعت حصيلة انفجار عنيف لسيارة مفخخة في منطقة مكتظة بالعاصمة الصومالية مقديشو اليوم (السبت) إلى 76 قتيلاً على الأقل وعشرات الجرحى، بحسب ما أفاد مسؤول في خدمة الإسعاف.

ووقع الانفجار في منطقة مكتظة تشهد ازدحاماً مرورياً عادة جرّاء وجود نقطة تفتيش ومكتب لتحصيل الضرائب.

وتم نقل الجرحى من الموقع حيث خلّف الانفجار هياكل مركبات متفحّمة.

وقال مدير خدمة «آمن» للإسعاف عبدالقادر عبدالرحمن حجي لوكالة فرانس برس إن «عدد الضحايا الذي تم التأكد منه بلغ 76 قتيلاً و70 جريحاً، وقد يرتفع أكثر».

وقال رئيس بلدية مقديشو عمر محمود محمد في مؤتمر صحفي إن العدد الدقيق للقتلى لم يتضح بعد، لكنه أشار إلى أن نحو 90 شخصاً أصيبوا بجروح.

وأضاف «سنؤكد العدد الدقيق للقتلى لاحقاً لكنه لن يكون صغيراً. معظم القتلى هم طلاب جامعة أبرياء وغيرهم من المدنيين».

ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

ومنذ العام 2015، شهد الصومال 13 هجوماً أسفرت عن مقتل 20 شخصاً أو أكثر، وقع 11 منها في مقديشو، بحسب حصيلة أعّدتها فرانس برس.

وتمّت جميعها باستخدام سيارات مفخخة.

ووقع الهجوم الأكثر دموية في تاريخ البلاد بأكتوبر 2017 في مقديشو حيث قتل 512 شخصاً وأصيب نحو 295 بجروح.