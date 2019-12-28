أسفر هجوم صاروخي في شمال العراق عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة العديد من العسكريين أمس (الجمعة)، حسب ما أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش.

وقال التحالف في بيان «قُتل متعاقد مدني أمريكي وأصيب العديد من العسكريين الأمريكيين وأفراد الخدمة العراقيين في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك» تضم قوات للتحالف.

وأضاف التحالف ان «قوات الأمن العراقية تقود الرد (على الهجوم) والتحقيق».

وقال مسؤول أمريكي مطلع على التحقيق، إن 30 صاروخا على الأقل أصابت القاعدة بما في ذلك مستودع ذخيرة، ما سبّب مزيدا من الانفجارات.

ووفقا للمسؤول الأمريكي فإن الهجوم على القاعدة في كركوك هو الأكبر منذ بداية تلك الهجمات الصاروخية.