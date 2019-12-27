هددت فرنسا اليوم (الجمعة) إيران بأنها لن تتساهل مع استمرار احتجازها توقيف الباحث الفرنسي رولان مارشال، والفرنسية الإيرانية فريبا عادلخواه.

واستدعت الخارجية الفرنسية سفير إيران لدى باريس على خلفية هذه الأزمة.

وكانت الخارجية أعلنت أن طهران تحتجز باحثاً فرنسياً يدعى رولان مارشال، مطالبة طهران بضمان الحماية القنصلية للباحث، مشيرة إلى أن قنصل فرنسا في طهران التقى الباحث وتواصل معه، فيما أعلن «صندوق تحليل المجتمعات السياسية» (فاسابو) أن الباحث الفرنسي رولان مارشال أوقف في يونيو في إيران في الوقت نفسه مع زميلته الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخواه.

وفي رسالة مفتوحة، قالت الجمعية التي ينتمي إليها الباحثان في جامعة العلوم السياسية في باريس إنها وافقت على طلب من السلطات الفرنسية التزام الصمت حول هذا التوقيف الذي كشفته مساء الثلاثاء صحيفة «لوفيغارو» اليومية الفرنسية.