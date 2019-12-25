أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات فرضت قيوداً تمنع مواطني عدة محافظات من الوصول إلى مواقع أجنبية على الإنترنت بواسطة أجهزتهم المحمولة، وسط توقعات بتنظيم احتجاجات جديدة في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية «إيلنا»، اليوم (الأربعاء)، عن مصدر مطلع في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية، تأكيده أن تعطيل خدمة الإنترنت جاء بأمر من السلطات الأمنية في محافظات ألبرز وكردستان وزنجان وسط وغربي إيران، ومحافظة فارس في جنوبها، وفقاً لـ«رويترز».

وجاء القرار على خلفية نشر دعوات في مواقع التواصل الاجتماعي لتجديد الاحتجاجات غداً (الخميس)، التي اندلعت في أكتوبر الماضي بعد قرار الحكومة رفع أسعار الوقود.

وفي نوفمبر، اتخذت إيران إجراء غير مسبوق، إذ قطعت خدمات الإنترنت عن عموم أراضيها لمدة أسبوع تقريباً، لقمع الاحتجاجات التي شهدتها مختلف مناطق البلاد.