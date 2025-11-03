دشّن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، مشروع طريق الأمير محمد بن سلمان بمدينة بريدة، الذي يُعدّ أحد المشاريع التنموية الحيوية الرامية إلى تعزيز منظومة النقل البري، وتسهيل الحركة المرورية، ودعم النمو العمراني في المنطقة.

ويبلغ طول الطريق (5,400) متر طولي، وتصل تكلفته الإجمالية إلى (33) مليون ريال، ليسهم المشروع في ربط طريق الأمير محمد بن سلمان جنوباً بطريق الأمير نايف شمالاً، وتحقيق انسيابية مرورية أفضل داخل مدينة بريدة، إضافةً إلى رفع كفاءة البنية التحتية، وتوفير بيئة مرورية آمنة تواكب التطور الحضري الذي تشهده المنطقة.

وأكد أمير منطقة القصيم عقب التدشين أن المشروع يجسّد دعم واهتمام القيادة الرشيدة بتطوير البنية التحتية والنقل في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن هذه المشاريع النوعية تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة.

وعبّر عن شكره لوزير البلديات والإسكان وفريق العمل في أمانة المنطقة على جهودهم في تنفيذ المشاريع البلدية، مؤكداً أن العمل المتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يُجسد روح التعاون التي تعيشها المنطقة لتحقيق التنمية المتوازنة.

من جانبه، ثمّن الوزير الحقيل رعاية وتدشين أمير منطقة القصيم لهذا المشروع، مؤكداً أن طريق الأمير محمد بن سلمان يُعدّ إضافةً إستراتيجيةً لشبكة الطرق الحضرية بمدينة بريدة، وسيسهم في تعزيز السلامة المرورية، وتحسين المشهد الحضري، ورفع كفاءة النقل والخدمات البلدية وفق أعلى المعايير الهندسية والتنظيمية.