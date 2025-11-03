بقيمة إجمالية بلغت 410 ملايين ريال سعودي.. «دار وإعمار» تعلن اكتمال بيع مشروع «سرايا البحيرات»

أعلنت شركة «دار وإعمار» للاستثمار والتطوير العقاري اكتمال بيع مشروع «سرايا البحيرات» في شمال أبحر بمدينة جدة، بالشراكة مع (NHC)، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 410 ملايين ريال سعودي، في إنجاز جديد يعكس مكانة الشركة الريادية في القطاع العقاري بالمملكة.

ويؤكد هذا النجاح الطلب المتزايد على مشاريع دار وإعمار، وقدرتها على تلبية احتياجات السوق السكني المتنامي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تمكين التملك ورفع جودة الحياة. كما يعزز الإنجاز موقع الشركة كمطور عقاري موثوق يوازن بين جودة التنفيذ واستدامة القيمة، بما ينعكس إيجابًا على المالكين والمستثمرين على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، قال منصور الجفيلي، مدير مبيعات المملكة في شركة دار وإعمار:

«يؤكد اكتمال بيع “سرايا البحيرات” ثقة العملاء في حلولنا السكنية المتكاملة التي ترتقي بجودة الحياة وتوفّر قيمة طويلة الأمد. لقد حرصنا على تقديم منتج يلبّي احتياجات العائلات في شمال أبحر من حيث التصميم والخدمات والراحة، ضمن موقع يتمتّع باتصالٍ ممتاز وبنية تحتية داعمة».

ويمثّل المشروع إضافة نوعية لمحفظة دار وإعمار في المنطقة الغربية، حيث يُسهم في زيادة المعروض السكني وتلبية تطلعات الأسر السعودية للامتلاك ضمن أحياء حديثة ومستدامة، مستفيدًا من شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص عبر التعاون مع (NHC)، كما يعكس قدرة الشركة على جذب الطلب وتطوير منتجات عقارية تراعي معايير الكفاءة والاستدامة، بما يرسّخ القيمة على المدى البعيد ويعزّز جاذبية شمال أبحر كوجهة سكنية واستثمارية.

ومع اكتمال المشروع، تمضي الشركة في طرح مجتمعات جديدة، في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى توسيع محفظة مشاريعها النوعية وتوفير حلول سكنية تواكب تطلعات الجيل القادم، وتُحقق قيمة مستدامة للمالكين والمستثمرين، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين التملك ورفع جودة الحياة.