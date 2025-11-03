رجح مصدران أمنيّان إسرائيليان أن توافق قوات الاحتلال على السماح لعناصر كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس بالخروج من بعض المناطق العالقين فيها والواقعة تحت سيطرة الجيش إلى داخل مناطق الخط الأصفر. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن المصدرين قولهما: إن هذا الأمر قد يتم بشرط أن يعبر المقاتلون من دون أسلحتهم.



مفاوضات عبر الوسطاء



من جانبه، انتقد وزير المال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش هذا الاحتمال. وقال في منشور على حسابه في إكس، اليوم (الإثنين)، «سيدي هذا جنون تام، مطالباً رئيس الحكومة بإيقاف هذا الأمر فوراً.



وكشفت مصادر من حماس مفاوضات تجري عبر الوسطاء من أجل إخراج مقاتلين عالقين خلف الخط الأصفر، داخل أنفاق في رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة. وأوضحت أن عدد هؤلاء يقدر بالعشرات من عناصر كتائب القسام.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أفاد أمس الأحد، بأن هناك جيوباً لحماس في أجزاء من غزة تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، لاسيما في رفح وخان يونس، متوعداً بـ «القضاء عليها»، وفق تعبيره.



تصاعد العمليات الميدانية



في غضون ذلك، تواصل قوات الاحتلال القصف المدفعي العنيف وإطلاق النار من الدبابات المتمركزة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، في ظل تصاعد وتيرة العمليات الميدانية، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار.



وأعلنت مصادر فلسطينية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت في ساعات الفجر الأولى سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت مناطق شرق المدينة، بالتزامن مع عمليات نسف وتفجير منازل سكنية شرق المدينة.



وواصلت المدفعية الإسرائيلية قصف المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع، مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء المنطقة.



وقصفت الطائرات الإسرائيلية منازل عدة شرق مدينة غزة، بالتزامن مع استمرار تفخيخ القوة الهندسية التابعة للجيش الإسرائيلي المنازل وتفجيرها.



وتركزت هذه العمليات داخل ما يعرف بـ«المنطقة الحمراء» التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، إذ استهدف مباني خالية بين الحين والآخر، دون تسجيل إصابات حتى الآن.

إسرائيل تقتل متجاوزي الخطل الأصفر

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عدداً من العناصر الذين تجاوزوا "الخط الأصفر" الفاصل بين مناطق انسحاب قواته واقتربوا من الجنود في جنوب قطاع غزة .

وزعم أن هؤلاء العناصر "شكلوا تهديداً مباشراً" للقوات المتمركزة في المنطقة، مضيفاً أنه "بعد رصدهم مباشرة، استهدفتهم القوات الجوية الإسرائيلية وقتلتهم لإزالة التهديد".

وأكد جيش الاحتلال أنه لا يزال منتشراً داخل قطاع غزة، "وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وسيواصل التحرك للتعامل مع أي تهديد مباشر، بحسب ما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بإغلاق محور فيلادلفي للبحث عن رفات رهائن إسرائيليين.



ونص اتفاق غزة على وقف لإطلاق النار، وتبادل الأسرى، وإدخال المساعدات بمعدل 600 شاحنة يومياً، وسحب السلاح من القطاع الفلسطيني المدمر، وتشكيل قوة دولية للاستقرار تضم شركاء عرباً ودوليين للعمل مع مصر والأردن على تأمين حدود غزة وضمان الالتزام بالهدنة.