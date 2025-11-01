رياض ترسم.. والمدينة تتذوق.. والسعودية تُبدع بلغة العالم

في إنجاز جديد يعكس مسار التحول الثقافي والإبداعي الذي تشهده المملكة، أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مدينتي الرياض والمدينة المنورة ضمن شبكة المدن المبدعة حول العالم، حيث تم تصنيف الرياض في مجال التصميم، والمدينة المنورة في مجال فنون الطهي.

ويأتي هذا الإدراج ضمن إعلان «اليونسكو» السنوي الذي يسلّط الضوء على المدن التي أبدعت في تبني سياسات ومبادرات تدعم التنمية المستدامة من خلال الثقافة والإبداع، ليؤكد المكانة المتنامية للمدن السعودية على الخارطة العالمية، ويبرز قدرتها على المنافسة في مجالات الإبداع والابتكار.

وأكدت وزارة الثقافة في بيان لها أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جعل الثقافة ركيزة أساسية من ركائز جودة الحياة والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن انضمام الرياض والمدينة المنورة إلى شبكة المدن المبدعة يأتي تتويجاً للجهود المستمرة في دعم المواهب الوطنية، وتطوير الصناعات الإبداعية، وتوسيع حضور المملكة في المشهد الثقافي العالمي.

وأضافت الوزارة أن اختيار الرياض في مجال التصميم يعكس التطور العمراني والمعماري الذي تشهده العاصمة، وما تتميز به من مبادرات مبتكرة في مجالات التصميم الحضري والتخطيط المعماري المستدام، في حين يجسد إدراج المدينة المنورة في مجال فنون الطهي ثراء الموروث الثقافي والتنوع الغذائي الذي يعبر عن هوية المكان وعمقه التاريخي والإنساني.

من جانبها، أوضحت هيئة فنون العمارة والتصميم أن انضمام الرياض إلى شبكة المدن المبدعة يعد حافزاً لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتصميم والإبداع، وامتداداً لجهود المملكة في تطوير البيئة الحضرية بما يتماشى مع المعايير العالمية.

كما أشارت هيئة فنون الطهي إلى أن إدراج المدينة المنورة في مجال فنون الطهي يفتح آفاقاً واسعة أمام الطهاة السعوديين والمشاريع المحلية لعرض التراث السعودي في المهرجانات الدولية، ويعزز السياحة الثقافية المرتبطة بالمائدة السعودية الأصيلة.

وفي بيانها، أوضحت اليونسكو أن شبكة المدن المبدعة تضم أكثر من (350) مدينة من مختلف دول العالم، تسعى جميعها إلى جعل الإبداع محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة، مؤكدة أن إدراج المدن السعودية يبرز التزام المملكة بتعزيز التنوع الثقافي والابتكار الحضري ضمن منظومة التنمية العالمية.