إدراج «قائمة المنع» ضمن لائحة هيئة المكتبات

أدرجت وزارة الثقافة «قائمة المنع» ضمن لائحة تراخيص هيئة المكتبات، وذلك استنادًا إلى المادة الثامنة عشرة من اللائحة الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم (1750/ق) بتاريخ 9 ربيع الأول 1447هـ، والمتضمنة ثلاثةً وعشرين مادة تنظم إجراءات منح التراخيص الثقافية وآليات الرقابة والإشراف عليها.

ونصت المادة على أن للهيئة - عند عدم التزام المرخص له بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص - اتخاذ أحد الإجراءات الآتية: الإنذار، أو تعليق الترخيص إلى حين تصحيح المخالفة، أو إلغاؤه. كما خوّلتها إدراج المخالف ضمن قائمة المنع لمدة لا تتجاوز 3 سنوات عند تكرار المخالفة خلال فترة 6 أشهر من تاريخ إيقاع أي إجراء سابق بحقه.

وجاء إدراج «قائمة المنع» ضمن القسم الرابع من اللائحة الخاص بحالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص، كإجراء تنظيمي يهدف إلى ضبط الممارسات الثقافية وضمان الامتثال المهني للنشاطات المرخصة.

وتشمل اللائحة 5 أقسام رئيسة تغطي الأحكام العامة، والتراخيص، والرقابة والإشراف، وحالات عدم الالتزام، والأحكام الختامية، ويبدأ العمل بها بعد تسعين يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.