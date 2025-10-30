مركز الملك سلمان يدشن مشروع تحسين خدمات المياه بمأرب

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة مأرب مشروع تحسين خدمات المياه، في هيئة مستشفى مأرب العام، والذي يوفر مياها آمنة ومستدامة للمستشفى.

ومن المقرر أن يستفيد منه أكثر من 24 ألفا من الكوادر الطبية والمرضى والعاملين بالمستشفى والزوار.

ويشمل المشروع إعادة تأهيل البئر القائمة وحفر بئر ارتوازية ثانية بعمق 180 مترا وإنشاء خزان برجي بسعة 50 مترا مكعبا ومحطة تحلية إلى جانب العديد من الأعمال الإنشائية الأخرى التي يشتمل عليها المشروع.

وخلال فعاليات التدشين الذي حضره فريق مركز الملك سلمان بمأرب والمنسق الإغاثي الدكتور لطف الغباري والمنسق الصحي رضية النجار، استعرض وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح جوانب الدعم السعودي المقدم لمحافظة مأرب والذي يشمل مختلف المجالات التنموية والانسانية، معربا عن تقدير السلطة المحلية بمحافظة مأرب للسعودية على ما توليه لمحافظة مأرب من اهتمام كبير، في تقديم كافة أشكال الدعم ضمن حزمة الدعم المقدم لليمن عموما، مؤكدا أهمية المشروع الذي سيؤمن حاجات المستشفى الأهم في مأرب للمياه العذبة والنقية من خلال ما يتضمنه من إنشاء محطة تحلية بقدرة إنتاجية 20 ألف لتر في الساعة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعد واحدا من تدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الخدمات الصحية والبنية التحتية في هيئة مستشفى مأرب، ومنها مركز الأطراف الصناعية.

ويهدف المشروع إلى ضمان توفير خدمات مياه مستدامة وآمنة في المستشفى بما يساهم في جودة الرعاية الصحية وتقليل مخاطر العدوى وضمان بيئة نظيفة وآمنة للمرضى في ظل التوسع السكاني نتيجة استمرار النزوح إلى محافظة مأرب.