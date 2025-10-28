أصدرت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، العدد الثامن والعشرين، من المجلة العلمية السنوية «أرضنا.. الجيولوجيا والتعدين»، الذي صدر في شهر أغسطس الماضي، باللغتين العربية والإنجليزية، وحمل غلاف العدد عنوان «دراسة في أطوار الموجات الزلزالية في منطقة العيص البركانية». واحتوى العدد على مشاركات متنوعة، من مجموعة من المتخصصين، في موضوعات شتى، شملت مقالات ودراسات وأبحاثاً علمية رائدة في مجلات الجيولوجيا والتعدين، قدمت رؤى جديدة وتحليلات عميقة للتوجهات المستقبلية لهذا القطاع؛ لتعزيز الفهم العميق للأهمية الحيوية التي يشكلها في الاقتصاد الوطني.



قصة نجاح سعودي



افتتح العدد بموضوع «قصة نجاح سعودي.. إدراج شمال الرياض وسلمى جيوبارك في قائمة اليونسكو العالمية»، لمدير أعلى الجيوبارك السعودية المدير التنفيذي لشمال الرياض جيوبارك المدير التنفيذي لسلمى جيوبارك م. حسام التركي، الذي أوضح أن كلا من شمال الرياض وجيوبارك أدرجا في قوائم الجيوبارك العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافة «اليونسكو»، وبذلك تصبح السعودية من أوائل الدول العربية الكائنة في منطقة الشرق الأوسط، التي تحتضن موقعين جيوبارك عالميين؛ ما يعكس ريادتها في الحفاظ على إرثها الجيولوجي والتنوع الفريد.



وتحت عنوان «هل يمكن للذكاء الاصطناعي استبدال الجيولوجي»، أشار خبير الذكاء الاصطناعي في قطاعات الطاقة د. سالم الغربي، إلى أن تطوير القدرات التقنية لم يعد خياراً بل ضرورة، ويجب على الجميع السعي المستمر لاكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في الأعمال اليومية.



إنتاج الطاقة الحرارية



وبين المهندس الجيولوجي هيثم برنجي، في موضوع «عصر جديد في استكشاف مصادر جيولوجية لإنتاج الطاقة الحرارية الأرضية في السعودية»، أن استكشاف مصادر الحرارة الجوفية يجب تقييمها جيولوجياً من خلال الدراسات الجيولوجية التي تبدأ من دراسة الخرائط الجيولوجية، وكذلك عمل قياس للتراكيب الجيولوجية، مثل الصدوع والشقوق، والدراسات الهيدرولوجية وتحاليل المياه.



وفي موضوع دور «مختبر الجيولوجيا الهندسية في ضمان سلامة المشاريع واستدامتها»، ألقى رئيس مختبر الجيولوجيا الهندسية م. رائد العمري، الضوء على أهمية مختبر الجيولوجيا في دراسة الخواص الفيزيائية والميكانيكية والجيوتقية للتربة والصخور؛ للتعرف على الخصائص الجيولوجية ومدى ملائمتها للمشاريع الهندسية.



ثروات معدنية هائلة



وبعنوان «علوم الأرض والتعدين في المملكة في ظل رؤية 2030.. مستقبل مشرق بقيادة العلم والابتكار»، أوضح عميد كلية علوم الأرض بجامعة المك عبدالعزيز أ. د. بدر حكمي تميز قطاع التعدين بالمملكة بكونه أحد أكبر القطاعات الواعدة، خصوصاً مع وجود ثروات معدنية هائلة، تشمل الذهب، الفوسفات البوكسيت، النحاس، الحديد، معادن الأرض النادرة التي تزداد أهميتها عالمياً في ظل التوجهات الجديدة نحو التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة.



وبعنوان «حصاد المياه في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.. نحو تنمية بيئية مستدامة»، ذكر أستاذ البيئة والاستشعار عن بعد بجامعة القصيم أ. د. أحمد الدغيري، أن الدراسة تعد محاولة علمية لتحليل إمكانات حصاد المياه في المحمية من خلال توظيف منهج علمي متكامل يجمع بين التحليل الهيدرولوجي والبيئي والجييوفيزيائيب، مستنداً إلى أدوات الاستشعار عن بعد، ونظم المعلومات الجغرافية لتحديد المواقع المثلي للحصاد ودعم التنوع الحيوي في الموائل الطبيعية.



وتحت عنوان «كل ما حولنا جيولوجيا.. الجيولوجيا والبيئة»، أوضح مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية الجيولوجيون السعوديون أ. د. عبدالعزيز بن لعبون، أن الجيولوجيا ليست مجرد علم، بل هي مفتاح لفهم البيئات المختلفة لكوكبنا، وتفاعلها المعقد مع الإنسان؛ لأنها توفر الأدوات لفهم الماضي والتحكم في الحاضر والتخطيط لمستقبل أكثر استقراراً.



مشاريع التنقيب الأثري



وكشف موضوع «مشاريع أعمال التنقيب الأثري بمواقع التعدين القديمة بالمملكة العربية السعودية»، الذي تناوله كلا من مدير عمليات التنقيب الأثري بهيئة التراث خالد الزهراني، وأخصائي أول عمليات التنقيب بالهيئة وهايب الصيخان، أن الأعمال الأثرية بالمواقع كشفت العديد من النتائج، كما وثقت هذه الأعمال أدوات صهر المعادن والتعدين ووسائله، وكذلك وثقت مستوطنات ومواقع رئيسية للتعدين ذات بنية تحتية متكاملة من مساجد ودور سكن وأماكن عمل.



وعن «قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية»، نوه مالك مبادرة قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية م. مصطفى مكي، إلى أن القاعدة تعد إحدى أهم دعائم الإستراتيجية الوطنية الشاملة للتعدين؛ لما توفره من بيانات جيولوجية إقليمية متعددة، تدعم اتخاذ القرار لاستغلال الثروات المعدنية.