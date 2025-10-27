وصف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ كرم أهل حائل بأنه من أعظم النعم التي أنعم الله بها عليهم، مشيراً إلى أن هذا الكرم «متأصل فيهم، لا تكلف فيه ولا تصنّع، بل هو فطرة ورثوها عن آبائهم وأجدادهم وسطّروها في مواقف التاريخ».

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمنطقة حائل، التي شملت عدداً من المحافظات والمراكز، من بينها مركز الودي، إذ زار منزل أبناء الشيخ فرحان بن سعيد الشمري، حفيد أحد أشهر رموز الكرم في الجزيرة العربية (معشي الذيب)، مثنياً على ما وجده من حفاوة استقبال وطيب معشر يعكس أصالة أهل المنطقة وقيمهم المتوارثة.

وخلال الزيارة، دشّن مساء أمس (الأحد) مبادرة «مساجدنا روضة خضراء» في مقر فرع الوزارة بمنطقة حائل، ضمن الجهود التي تواكب مبادرة «السعودية الخضراء»، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وتهدف المبادرة إلى زراعة أكثر من 100 ألف شتلة في ساحات المساجد والجوامع بمدينة حائل ومحافظاتها، على مراحل زمنية محددة، ضمن خطة إستراتيجية تعزز الجانب البيئي وتحسّن المشهد الحضري في محيط بيوت الله.

كما افتتح آل الشيخ جامع الصحابي الجليل سعد بن معاذ -رضي الله عنه- بمدينة حائل، موضحاً أن عمارة المساجد والعناية بها من أعظم وجوه الشكر لله على نعمة الأمن والاستقرار، التي تنعم بها المملكة.

وفي ختام الزيارة، استقبله نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نيابةً عن أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بحضور وكيل الإمارة وعدد من مسؤولي الوزارة، إذ نوّه الأمير فيصل بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وما يشهده من تطوير ومبادرات نوعية تُجسد رسالة الوسطية والاعتدال في مختلف مناطق المملكة.