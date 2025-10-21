تعليم جدة.. ريادةٌ تُكرَّم ونجاحٌ يُروى بالأرقام

في مشهد يجسد الريادة التعليمية ويكرس ثقافة الجودة والابتكار، كرم محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، بمكتبه اليوم (الثلاثاء)، مدارس تعليم جدة الحاصلة على التميز المدرسي لعام 2025، بحضور مدير عام التعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي، وعدد من القيادات التعليمية ومديري ومديرات المدارس المتميزة.



وأشاد محافظ جدة بما حققته 97 مدرسة من إنجازات نوعية أهلتها لتكون في طليعة الميدان التربوي على مستوى المملكة، مثمناً جهود منسوبيها في تطوير الأداء والارتقاء بمخرجات التعليم، مؤكداً أن ما تحققه مدارس جدة من نجاحات متتالية هو ثمرة عمل مؤسسي متكامل ورؤية تعليمية تخرج جيلاً مبدعاً يعتز بهويته وينافس عالمياً في ميادين العلم والإبداع.



من جهتها، عبرت اللهيبي عن تقديرها وامتنانها لمحافظ جدة على دعمه الدائم وتشجيعه المستمر للميدان التعليمي، مؤكدة أن هذا التكريم يمثل حافزاً لمواصلة التميز وتعزيز روح الإبداع والابتكار وترسيخ ثقافة الجودة والاستدامة في بيئة التعليم، بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة نحو تعليم متطور يواكب رؤية المملكة 2030 ومسيرة النماء الوطني.