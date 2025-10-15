عزّزت أمانة المنطقة الشرقية بمحافظة الخبر، الوصول الشامل في شوارع الخبر؛ بهدف توفير بيئة حضرية يمكن للجميع استخدامها بغضّ النظر عن قدراتهم الجسدية أو أعمارهم، بما في ذلك ذوو الإعاقة، بحيث يتيح لهم التنقّل بسهولة ويُسر، وذلك يشمل توفير أرصفة مشاة آمنة ومريحة، ومسارات للدراجات الهوائية، وأرصفة ذات منحدرات مناسبة، وغيرها من التسهيلات التي تضمن سهولة التنقل للجميع.وأشارت الأمانة، إلى أن الخبر أصبحت مدينة صديقة للمشاة من خلال البنية التحتية الشاملة التي تتميّز بها، لتعزيز تجربة المشاة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وجعل الخبر واحدة من أفضل 100 مدينة للعيش على مستوى العالم، مبينةً أنه تم استحداث أرصفة ملائمة للمشاة بطول 73 كيلومتراً؛ بهدف تعزيز البنية التحتية اللازمة لوصول السكان إلى الخدمات بكل انسيابية، مما يُحسّن من مستوى جودة الحياة والتنافسية العالمية لمدينة الخبر.وأضافت، أنه تم استحداث أرصفة واسعة تتوفر فيها معايير السلامة، مع منحدرات عند التقاطعات لتسهيل حركة الكراسي المتحرّكة وغيرها من الأجهزة المساعدة، إلى جانب الدراجات الهوائية، ومعابر مشاة ذكية لتنقّل المشاة بين ضفّتي الطريق، وتوفير معلومات واضحة ومتاحة للجميع حول الطرق والمرافق، بما في ذلك الخرائط واللافتات باللغتين العربية والإنجليزية.ونوّهت إلى أن تطوير الأرصفة الملائمة للمشاة يعكس التزام بلدية الخبر بتعزيز أنماط الحياة الصحية، وتوفير خيارات رياضية متكاملة للجميع، لجعل الخبر المدينة الأكثر صحة واستدامة.