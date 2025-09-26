أكدت الولايات المتحدة الأمريكية إحدى الدول الثلاث المستضيفة لكأس العالم 2026، إلى جانب المكسيك وكندا، رفضها استبعاد إسرائيل من المونديال.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الولايات المتحدة ستعمل على «الوقف التام لأي محاولة لمنع المنتخب الإسرائيلي من المشاركة في كأس العالم».

ويأتي التدخل الأمريكي بعد ساعات من نشر صحيفة التايمز البريطانية تقريراً يفيد بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يعتزم الاجتماع الأسبوع القادم لاتخاذ قرار بشأن إيقاف إسرائيل عن المشاركة في المسابقات الدولية، حيث أيدت غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية قرار تعليق العضوية.

ويحتل منتخب الكيان حالياً المركز الثالث في المجموعة التاسعة في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم، بنفس عدد نقاط إيطاليا (9 نقاط)، وبفارق 6 نقاط عن النرويج، متصدر الترتيب.