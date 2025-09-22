توثيق جديد لذكرى اليوم الوطني في عهود الملوك

عزّزت دارة الملك عبدالعزيز المحتوى التاريخي لليوم الوطني بكتاب جديد للمؤلفة الدكتورة منيرة بنت قفل الشمري بعنوان «ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية»، ليضيف إلى المكتبة الوطنية عملاً توثيقياً ثرياً يوثق ذاكرة الاحتفاء بيوم الوطن على امتداد العقود.الكتاب يأخذ القارئ في رحلة أرشيفية متكاملة، عارضاً مشاركات الجهات الحكومية والخاصة، والوكالات والمفوضيات والسفارات والقنصليات السعودية، إلى جانب تفاعل الدول العربية والإسلامية والصديقة مع هذه المناسبة الغالية. ويرصد الكتاب تفاصيل الاحتفالات في عهود الملوك سعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبدالله – رحمهم الله – وصولاً إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – إذ بات اليوم الوطني مناسبة وطنية شاملة تعكس مكانة المملكة وريادتها.وتبرز القيمة الأرشيفية للعمل في ثرائه بالصور والوثائق والأفلام والمقاطع التي حفظت لحظات الفرح الوطني، لتصبح سجلاً حياً يعبّر عن عمق الانتماء وصدق المشاعر تجاه الوطن. كما يشكّل الكتاب مرجعاً موثوقاً للباحثين والإعلاميين وصنّاع المحتوى، يمنحهم مادة أصيلة تعيد تقديم تلك اللحظات للأجيال الجديدة بروح معاصرة.هذا الإصدار يرسّخ أهمية التوثيق كجزء من حماية الذاكرة الوطنية، وصناعة محتوى يستلهم الماضي ليبني مستقبلاً يليق بمكانة المملكة وعمقها التاريخي.