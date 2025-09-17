متأثرة بجراحها من حادثة الداير.. «صالحة» تلحق بزميلاتها الـ4 وسائقهن

رحلت صباح اليوم (الأربعاء) بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان صالحة بنت عبده سهلي المعلمة بمجمع مدارس آل يحيى وآل زيدان لتلحق بزميلاتها الأربع وسائقهن بعد إصابتها في حادثة السير التي وقعت الإثنين الماضي إثر انقلاب السيارة المقلة لهن في عقبة القرن بمحافظة الداير. وعلمت «عكاظ» أن الصلاة على المعلمة الراحلة ستقام غدا (الخميس) بعد صلاة العصر في قرية الشعوب التابعة لمركز القفل بمحافظة صامطة.
في غضون ذلك فتح المركز الوطني لسلامة النقل تحقيقا في الحادثة وباشر فريق مختص النظر في ملابسات وأسباب الحادثة، وإصدار التوصيات الفنية اللازمة ومشاركتها مع الجهات المعنية للمساهمة في رفع مستويات السلامة في أنماط النقل المختلفة.
ملابسات الحادثةوكانت محافظة الداير في جازان استيقظت صباح الإثنين على الفاجعة التي أودت بالمعلمات وسائقهن أثناء رحلتهن لمقر مدرستهن. وبحسب المعلومات فإن مستشفى بني مالك استقبل حالات الإصابة والوفيات، وتم نقل المصابات إلى مستشفى الملك فهد المركزي في جازان.
