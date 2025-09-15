أكدت هيئة النقل أن النظام الجديد للنقل البري على الطرق، شدّد على منع ممارسة النقل دون ترخيص نظامي، بما في ذلك ما يُعرف بـ«الكدادة» أو «المناداة»، ويُحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون ترخيص، مثل: دعوة الركاب أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم أو اعتراضهم، أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.وبيّنت أن العقوبات المقررة على المخالفين تبدأ من غرامة تصل إلى 11 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة تصل إلى 25 يومًا بحق من يقوم بالأعمال التحضيرية، فيما تصل العقوبات إلى غرامة قدرها 20 ألف ريال وحجز المركبة لمدة تصل إلى 60 يومًا بحق من يزاول النقل غير النظامي، مع إمكانية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني، وإبعاد غير السعودي.وأكدت أن الإجراءات تأتي في إطار جهودها للحد من الممارسات غير النظامية، وحماية حقوق الركاب، وضمان جودة الخدمة، إلى جانب صون حقوق المستثمرين النظاميين، مشيرة إلى استمرارها في تنفيذ ورش العمل واللقاءات التوعوية، وتوفير الأدلة الإرشادية؛ لرفع مستوى الامتثال بالأنظمة واللوائح الجديدة.