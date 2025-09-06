حظر نقل مواد متفجرة عالية الحساسية في حاوية واحدة
أصدر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف قراراً بتعديل وإضافة بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات، شملت إدراج مادة (PETN) الكيميائية ضمن أصناف المواد المتفجرة المسموح باستخدامها في مجال القطع الصخري للأغراض المدنية.

وبحسب التعديل المنشور في جريدة «أم القرى» الجمعة، شددت التعليمات على ضرورة تخزين المادة الجديدة في مستودع مستقل عن باقي المتفجرات، وحظرت نقلها مع مواد متفجرة أخرى ذات حساسية عالية، مثل الكبسولات والصواعق، ما لم تكن مفصولة وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة لناقلات المواد المتفجرة.
