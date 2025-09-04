في خطوة نوعية تؤكد ريادة المملكة في حماية المجتمع الرقمي، أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إلزامها شركة Roblox العالمية بحجب أكثر من 300 ألف لعبة مصنفة ضمن فئة "ألعاب التجمعات الاجتماعية"، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية الأطفال والمراهقين من المخاطر الرقمية.وأوضحت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية وتوفير تجربة رقمية أكثر أمانًا، بما يخدم الأجيال الناشئة في المملكة والمنطقة. كما شمل الاتفاق مع الشركة العالمية حجب نتائج البحث غير الملائمة والمخلة بالآداب، ما يعكس قوة التأثير السعودي على المستوى الإقليمي والعالمي في ضبط بيئة الألعاب الإلكترونية.وأكدت الهيئة أن المملكة تولي أولوية قصوى لحماية أبنائها من الانعكاسات السلوكية الضارة التي قد تنتج عن المحتوى غير المناسب، وذلك عبر خطط استراتيجية تتضمن مراقبة المحتوى، وتطوير آليات البلاغات، وتعزيز الاستخدامات الإيجابية للتقنيات الحديثة.ولفتت إلى أن الإجراءات المتخذة لم تلغِ الجانب الإبداعي للألعاب الإلكترونية، بل حافظت على المزايا التي تدعم تنمية المهارات، وتشجع على التعلم، وتساهم في نمو الاقتصاد الإبداعي لدى الشباب.وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة تعطيل خاصية المحادثات الصوتية والكتابية في المنصة بشكل مؤقت، لحين استكمال تطوير أدوات أكثر فاعلية لمراقبة المحتوى الرقمي العربي، تأكيدًا لالتزامها بتوفير بيئة آمنة للمستخدمين.وختمت الهيئة بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمسار من المبادرات التي تهدف إلى بناء شراكات فاعلة مع المنصات العالمية، لتوفير فضاء رقمي يتناسب مع ثقافة المجتمع السعودي والعربي، ويلبي في الوقت ذاته تطلعات اللاعبين والمبدعين.